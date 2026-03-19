Зеленський закликав Єврораду розблокувати 90 млрд євро допомоги

18:15 19.03.2026 Чт
2 хв
Технічна частина завершена, проте остаточний крок залежить від політичної волі ЄС
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Україна виконала всі технічні умови для відновлення роботи нафтогону "Дружба" та очікує від Євросоюзу розблокування пакету фінансової допомоги у 90 млрд євро. Подальша доля транзиту та підтримки тепер залежить від політичного рішення лідерів ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

Розблокування допомоги та питання нафти

За словами глави держави, українська сторона виконала свою частину домовленостей, зокрема через роботу "Нафтогазу" та "Укртранснафти".

Це має стати підґрунтям для надання фінансових гарантій на 2026-2027 роки, які були заблоковані навесні.

"Україна зі свого боку робить усе необхідне, зокрема щодо нафтопроводу, щоб це стало можливим. Але рішення за вами - чи хочете ви, щоб російська нафта імпортувалася до Європи, розуміючи, що це допомагає агресору", - наголосив Зеленський.

Підготовка до зими та потреби ППО

Президент зауважив, що через постійні російські атаки на енергетику фінансування потрібне негайно. Щонайменше 5 млрд євро з великого пакета допомоги мають бути спрямовані на забезпечення стійкості енергосистеми вже цієї зими.

"Ми маємо діяти швидко, щоб захистити нашу енергосистему та відбудувати зруйноване Росією. Час має значення. Цю роботу треба розпочати вже зараз", - підкреслив він.

Крім енергетики, ці кошти необхідні для розрахунків із європейськими виробниками за контрактами на постачання літаків та систем протиповітряної оборони.

Раніше Євросоюз запропонував Україні допомогу у ремонті нафтогону на тлі позиції Угорщини.

Будапешт тривалий час блокує виділення коштів та нові санкції проти РФ, вимагаючи відновлення транзиту нафти через українську територію.

Ситуація навколо допомоги ЄС та нафтогону "Дружба"

Нагадаємо, попри систематичне блокування з боку Угорщини, Євросоюз продовжує технічну підготовку до виплати Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. У Брюсселі зосереджені на тому, щоб політичні перепони не зупинили процес надання фінансової підтримки.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України висловили впевненість, що партнери знайдуть дієві механізми, які дозволять обійти угорське вето. У відомстві наголошують, що ці кошти є критично важливими не лише для української економіки, а й для загальноєвропейської безпеки.

Також сьогодні, 19 березня, до України прибули європейські експерти для перевірки нафтопроводу "Дружба", який зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Мета місії - встановити реальний стан об'єкта та технічні можливості для відновлення транзиту нафти, що є однією з умов розблокування допомоги.

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
