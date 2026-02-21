Зеленський закликав ЄС заборонити морські сервіси для суден РФ
Президент України Володимир Зеленський закликав включити до нових санкцій ЄС морські сервіси для суден, які використовує Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.
Читайте також: Британія готова захоплювати судна "тіньового флоту" Росії, - The Guardian
За його словами, Україна розраховує, що і наступний санкційний пакет ЄС включатиме те, що потрібно для реального тиску на Росію за розпочату війну. Зокрема, заходи для реального обмеження РФ воювати.
"Це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує Росія. Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати", - наголосив президент.
Також Зеленський нагадав, що наразі під санкціями України перебувають 225 капітанів суден, які займаються перевезенням російської нафти.
Він зазначив, що Україна буде поступово впроваджувати обмеження і роботи їх глобальним проти всіх, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну.
Санкції проти тіньового флоту РФ
Нагадаємо, 13 грудня Україна ввела санкції проти майже 700 танкерів зі складу російського "тіньового флоту", який перевозить російську нафту, що підпадає під санкції, в обхід встановлених цивілізованим світом обмежень.
"Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. У пакеті судна, які ходять не тільки під російським прапором, але і під прапорами інших держав - зокрема, це більше 50 юрисдикцій", - повідомляв президент.
Також ми писали, що за словами глави МЗС Німеччини Йогана Вадефуля, 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ повинен обмежити її енергетичні доходи, нейтралізувати тіньовий флот і блокувати схеми обходу санкцій Євросоюзу.
Однак за даними Reuters, вчора, 20 лютого, посли країн ЄС не змогли узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ. При цьому вони все ж можуть зустрітися на вихідних, щоб знову обговорити обмеження перед зустріччю глав МЗС європейських країн, яка відбудеться 23 лютого.
До слова, Bloomberg днями написало, що Греція і Мальта виступили проти пропозиції Єврокомісії замінити "граничну ціну" російської нафти забороною на послуги з її транспортування.