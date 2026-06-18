Зеленський заінтригував заявою про українську антибалістику: буде важлива подія

Зеленський подякував Німеччині й іншим європейським партнерам за допомогу, яку вони підготували на сьогоднішній "Рамштайн" та зазначив, що у планах - обговорення "нашої європейської антибалістичної системи".

"Сьогодні у нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно, для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи", - сказав президент.

Нагадаємо, країни G7 та США за підсумками саміту 16 червня домовилися видати ліцензії, які дозволять виробляти в Україні не тільки системи ППО, а й далекобійну зброю.