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Бельгія передасть Україні цього року F-16, але половина піде на запчастини

11:27 18.06.2026 Чт
2 хв
Бельгія поки віддає 7 бортів F-16, а решту - лише за однієї умови
aimg Тетяна Степанова
Бельгія передасть Україні цього року F-16, але половина піде на запчастини Фото: Бельгія цього року передасть Україні сім винищувачів F-16 (Getty Images)
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Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні сім винищувачів F-16 - три бойових і ще чотири на запчастини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами перед початком міністерської зустрічі НАТО.

Франке повідомив, що Бельгія вже ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше.

"Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три - готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії", - сказав він.

Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну лише чотири не боєготові винищувачі, для використання як донора запчастин для інших F-16.

Брюссель планував передати літаки у 2025-2026 роках, але наразі про початок постачання не повідомлялося.

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Бельгійський міністр заявив, що вважає важливим передати також функціональні винищувачі, оскільки ті зарекомендували себе "доброю платформою проти "Шахедів" та крилатих ракет".

За його словами, Міноборони Бельгії планує суттєво збільшити обсяг постачань.

"Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки - і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати", - додав Франкен.

Зараз у повітряних силах Бельгії перебуває на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16.

Затримки поставок F-16

Нагадаємо, Бельгія та Норвегія затримують постачання 36 винищувачів F-16 для України, що становить майже половину від усієї обіцяної кількості літаків.

Раніше повідомлялося, що обіцяні Норвегією літаки застрягли в авіаремонтному цеху у Бельгії, де процес їхнього відновлення фактично не просувається.

Водночас сама Бельгія за три роки також не передала жодного ліака. У Брюсселі затримку виправдовують тим, що нібито ніколи не називали Києву конкретних термінів постачання.

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