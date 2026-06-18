Зеленский заинтриговал заявлением об украинской антибаллистике: будет важное событие

Зеленский поблагодарил Германию и других европейских партнеров за помощь, которую они подготовили к сегодняшнему "Рамштайну", и отметил, что в планах - обсуждение "нашей европейской противоракетной системы".

"Сегодня у нас должно состояться очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что нужно им, для того чтобы сделать первый шаг к будущей противоракетной системе", - сказал президент.

Напомним, страны G7 и США по итогам саммита 16 июня договорились выдать лицензии, которые позволят производить в Украине не только системы ПВО, но и дальнобойное оружие.