Зеленський про загрозу блокування Starlink: натяків не було, але повинні бути готові

Так глава держави відповів на запитання щодо можливої загрози з боку Вашингтона блокувати роботу Starlink (проєкт американської компанії SpaceX, власником якої є наближений до президента США Дональд Трампа Ілон Маск), або щодо обмеження надання розвідданих, або інших дій з припинення допомоги.

"Відповім (на запитання, - ред.), але не на всі. Щодо Starlink-ів, тощо. Натяків не було, в медіа це бачили. Повинні бути готові? Так", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що відповідні інституції "над цим працюють".

"Вважаю, що відключати нас від Starlink не правильно. Тисячі систем - це лікарні, садочки, школи. Там без "Старлінків" буде складно, це гуманітарний виклик для нас", - звернув увагу президент.

Разом з тим Зеленський акцентував, що плата за користування "Старлінками" Україною продовжується.

"Ми сплачуємо гроші за це, дякую партнерам, Польща і Німеччина платять за це. Це не безкоштовна технологія, ми щомісячно платимо ренту. Тому будемо вважати, що поки нема таких ризиків, що це тільки в медіа. Але хто проінформований, той озброєний", - констатував президент.

Питання щодо можливих погроз США блокувати Starlink для України

Нагадаємо, нещодавно Reuters писало про те, що переговорники від США чинять тиск на Україну, вимагаючи від Києва надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів.

Так, за даними західних ЗМІ, під час переговорів з українською владою американська сторона порушила питання про можливе відключення країни від Starlink.

При цьому керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що в Україні не відключають супутникового інтернету Starlink.

Додамо, міністр оборони Рустем Умєров зауважив, що в України є альтернативи у разі відключення системи Starlink.

Вчора на інформацію в медіа про нібито погрози з відключення "Старлінків" відреагували також у Польщі, де висловили здивування. Польський міністр з цифровізації Кшиштоф Гавковскі звернув увагу, що саме Польща закуповувала для України Starlink, саме їхня країна оплачує супутниковий інтернет. Крім того, офіційна Варшава укладала угоду.

22 лютого американський мільярдер Ілон Маск спростував публікацію західних ЗМІ про те, що США нібито погрожують Україні відключити Starlink.

Сьогодні, 23 лютого, керівник Головного управлення розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що системного блокування Starlink в Україні немає. Водночас на передовій глушать “сірі” термінали з російського боку.