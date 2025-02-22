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Маск спростував інформацію про нібито відключення України від Starlink

Субота 22 лютого 2025 22:07
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Маск спростував інформацію про нібито відключення України від Starlink Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Мільярдер Ілон Маск спростував публікацію Reuters про те, що США нібито погрожують Україні відключити Starlink. За його словами, це брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Маска в соцмережі Х.

"Це брехня. Reuters бреше. Вони поступаються тільки AP (Associated Propaganda) за кількістю новинних брехунів", - написав мільярдер, маючи на увазі Associated Press, яке судиться з адміністрацією Трампа після відмови в акредитаціях через те, що видання не називає Мексиканську затоку Американською.

Його пост був відповіддю на іншу публікацію в Х, у якій йшлося про те, що за даними Reuters, США нібито погрожують відключити Україні Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. У статті стверджувалося, що Штати вперше порушили це питання після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив угоду, представлену 12 лютого.

Нагадаємо, на інформацію про нібито відключення відреагували і в Польщі. Зокрема, польський міністр з цифровізації Кшиштоф Гавковскі заявив, що саме Польща закуповувала для України Starlink, саме їхня країна оплачує супутниковий інтернет, і загалом, укладала угоду.

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Ілон Маск Starlink Війна в Україні
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