Маск спростував інформацію про нібито відключення України від Starlink
Мільярдер Ілон Маск спростував публікацію Reuters про те, що США нібито погрожують Україні відключити Starlink. За його словами, це брехня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Маска в соцмережі Х.
"Це брехня. Reuters бреше. Вони поступаються тільки AP (Associated Propaganda) за кількістю новинних брехунів", - написав мільярдер, маючи на увазі Associated Press, яке судиться з адміністрацією Трампа після відмови в акредитаціях через те, що видання не називає Мексиканську затоку Американською.
Його пост був відповіддю на іншу публікацію в Х, у якій йшлося про те, що за даними Reuters, США нібито погрожують відключити Україні Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. У статті стверджувалося, що Штати вперше порушили це питання після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив угоду, представлену 12 лютого.
Нагадаємо, на інформацію про нібито відключення відреагували і в Польщі. Зокрема, польський міністр з цифровізації Кшиштоф Гавковскі заявив, що саме Польща закуповувала для України Starlink, саме їхня країна оплачує супутниковий інтернет, і загалом, укладала угоду.
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