Зеленський вже в Маямі. Після зустрічі з Трампом буде розмова з лідерами ЄС

За словами речника ОПУ, Зеленський та Трамп до початку переговорів зроблять спільну заяву. Також о 21:00 за Києвом відбудеться спільна телефонна розмова Зеленського та Трампа з європейськими лідерами.

Наразі невідомо, хто з лідерів Європи долучиться до розмови. Це питання все ще на стадії узгодження.

Оновлено. Президент Зеленський повідомив, що вже під час перебування у Флориді провів детальну телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Обговорили підготовку до зустрічі з Президентом Трампом, а також усі наші контакти з європейськими партнерами. Поінформував про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів. Дуже цінуємо підтримку Британії. Будемо й далі в контакті!", - написав він.