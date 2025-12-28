UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський вже в Маямі. Після зустрічі з Трампом буде розмова з лідерами ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Олена Чернякова

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 20:00 (за Києвом) 28 грудня. Заплановані спільні заяви президентів та телефонна розмова з лідерами Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Офісу президента України Сергія Никифорова для ЗМІ.

За словами речника ОПУ, Зеленський та Трамп до початку переговорів зроблять спільну заяву. Також о 21:00 за Києвом відбудеться спільна телефонна розмова Зеленського та Трампа з європейськими лідерами.

Наразі невідомо, хто з лідерів Європи долучиться до розмови. Це питання все ще на стадії узгодження.

Оновлено. Президент Зеленський повідомив, що вже під час перебування у Флориді провів детальну телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Обговорили підготовку до зустрічі з Президентом Трампом, а також усі наші контакти з європейськими партнерами. Поінформував про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів. Дуже цінуємо підтримку Британії. Будемо й далі в контакті!", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида о 20:00 за київським часом. Раніше планувалося, що зустріч почнеться о 22:00 за Києвом. Український президент вже прибув до США для зустрічі з Трампом.

Зеленський заявив, що під час зустрічі обов'язково порушуватиме питання територій - наразі це одне з найважливіших та найскладніших питань. Український лідер обговорить з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.

При цьому ЗМІ попереджають - судячи з усього, під час зустрічі у Флориді Зеленський та Трамп зіткнуться із серйозними розбіжностями щодо ключових пунктів мирного плану. Трамп хоче укласти "мирну угоду" якнайскоріше, проте багато умов РФ для України неприйнятні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд ТрампЗустріч Зеленського та Трампа