Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в этом месяце. Из-за пандемии выступление будет в онлайн формате.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса Генеральная ассамблея ООН пройдет в онлайн-формате.

"В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - добавила Мендель.

Отметим, ранее журналистка "Голоса Америки" Маргарет Бишер в своем Twitter опубликовала расписание выступлений на Генассамблее ООН. Согласно ему, представителю Украины дадут слово 23 сентября.

Фото: расписание выступлений на Генассамблее ООН

Напомним, ранее предполагалось, что Зеленский начнет свою зарубежную активность с начала осени. Однако такой вариант рассматривался только в том случае, если позволит пандемия.

В конце июля посол Украины в США Владимир Ельченко утверждал, что визит Зеленского в Соединенные Штаты может произойти и до президентских выборов в ноябре.