Зеленский начнет осуществлять международные визиты с осени, - ОП

Первый лидер, который посетит Украину после пандемии - президент Швейцарии Симонетта Зоммаруги
Президент Украины Владимир Зеленский начнет свою выездную активность с начала осени. Такой вариант рассматривается только в том случае, если позволит пандемия.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, сейчас ведутся переговоры о рабочих визитах Зеленского.
"Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре - октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.
При этом Жовкла добавил, что этим летом возможны один - два визита президентов других стран в Украину.
По его словам, 20-23 июля Украину с рабочим визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруги.
"Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - добавил замглавы ОП.
Напомним, жена Зеленского заразилась коронавирусом.
После этого президент перешел на особый режим работы.
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Автор: РБК-Украина