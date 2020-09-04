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Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 17:33
Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський виступить на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН цього місяця. Через пандемію виступ буде в онлайн форматі.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель.

За її словами, через пандемію коронавірусу Генеральна асамблея ООН пройде в онлайн-форматі.

"Зокрема, в даний час ООН підготувала попередню таблицю виступів глав держав і урядів онлайн на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї 22-29 вересня. Виступ президента України Володимира Зеленського заплановано на 23 вересня, він відбудеться у другій половині дня", - додала Мендель.

Відзначимо, раніше журналістка "Голосу Америки" Маргарет Бішер в своєму Twitter опублікувала розклад виступів на Генасамблеї ООН. Згідно з ним, представнику України дадуть слово 23 вересня.

Зеленський виступить на Генасамблеї ООН в онлайн-форматі

Фото: розклад виступів на Генасамблеї ООН

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Зеленський почне свою зарубіжну активність з початку осені. Однак такий варіант розглядався тільки в тому випадку, якщо дозволить пандемія.

В кінці липня посол України в США Володимир Єльченко стверджував, що візит Зеленського в Сполучені Штати може статися і до президентських виборів в листопаді.

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