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Посол о визите Зеленского в США: это может произойти и до выборов

Вашингтон, Понедельник 27 июля 2020 08:23
Посол о визите Зеленского в США: это может произойти и до выборов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Речь идет о визите с обязательным посещением двух или более штатов

Посол Украины в США Владимир Ельченко говорит, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может произойти и до президентских выборов в стране. Сейчас работают над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита.

Об этом посол рассказал в интервью РБК-Украина.

Речь идет о визите с обязательным посещением двух или более штатов. В США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, который может открыть Зеленский.

"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора", - сказал он.

Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

"У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации". - добавил он.

Напомним, Зеленский просит не втягивать Украину в выборы американского президента, которые пройдут этой осенью.

Отметим, предыдущие выборы президента США сопровождались скандалом с якобы вмешательством Украины посредством публикации "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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