Зеленский выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

"Глубокие соболезнования британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа", - написал Зеленский.

По его словам, Украина скорбит вместе с Великобританией. "Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений", - добавил он.

Напомним, муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер, 9 апреля, в возрасте 99 лет. После официального объявления о его смерти на резиденции британского премьера (Даунинг стрит) приспустили флаги.