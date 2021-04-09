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Зеленский выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании в связи со смертью супруга Елизаветы II принца Филиппа. Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля на 99-м году жизни.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Глубокие соболезнования британской королевской семье. Невосполнимая потеря для британского народа", - написал Зеленский.

По его словам, Украина скорбит вместе с Великобританией. "Принц Филипп прожил прекрасную жизнь, служа своему народу и будучи примером для будущих поколений", - добавил он.

Напомним, муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер, 9 апреля, в возрасте 99 лет. После официального объявления о его смерти на резиденции британского премьера (Даунинг стрит) приспустили флаги.

Отметим, 17 февраля принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках "меры предосторожности".

Кроме того, в начале марта принца Филиппа перевели в другую больницу. Супруга британской королевы перевели в больницу Святого Варфоломея.

В середине марта принц Филипп выписался из больницы, где ему провели операцию на сердце.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВеликобритания
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