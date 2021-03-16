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Принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце

Новина українською → Британия, Вторник 16 марта 2021 15:37
Принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце Фото: принц Филипп (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Супруга королевы Британии принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце. Он сегодня вернулся к супруге в Виндзорский замок.

Об этом сообщает британское агентство The Sun.

Сегодня журналисты британских СМИ заметили, как принца Филиппа вывезли из больницы Edward VII King в Лондоне, где он находился после операции на сердце. Позже автомобиль с 99-летним принцем прибыл в Виндзор.

"Принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после лечение от инфекции и успешного лечения ранее существовавшего состояния", - рассказал агентству представитель Букингемского дворца.

Собеседник The Sun в Букингемском дворце добавил, что супруг королевы вернулся из больницы в "хорошем настроении".

Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках "меры предосторожности".

В начале марта принца Филиппа перевели в другую больницу. Супруга британской королевы перевели в больницу Святого Варфоломея.

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