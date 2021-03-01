Госпитализированного принца Филиппа перевели в другую больницу

Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский Филипп сегодня покинул больницу Edward VII King в Лондоне и отправился в другое медучреждение. Принц Филипп продолжит лечиться в больнице Святого Варфоломея.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Медики больницы Святого Варфоломея продолжат лечить принца Филиппа от инфекции, от какой именно - неизвестно, но утверждают, что это не коронавирус.

"Герцог Эдинбургский сегодня был переведен из больницы Edward VII King в больницу Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проводить анализы и наблюдение за ранее существующим заболеванием сердца", - приводит телеканал заявление дворца.

В Букингемском дворце добавили, что супруг королевы комфортно себя чувствует и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице как минимум до конца недели.

Никто не видел, когда принц Филипп покидал больницу Edward VII King, поскольку его спрятали от посторонних глаз.