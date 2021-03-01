Госпитализированного принца Филиппа перевели в другую больницу
Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский Филипп сегодня покинул больницу Edward VII King в Лондоне и отправился в другое медучреждение. Принц Филипп продолжит лечиться в больнице Святого Варфоломея.
Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Медики больницы Святого Варфоломея продолжат лечить принца Филиппа от инфекции, от какой именно - неизвестно, но утверждают, что это не коронавирус.
"Герцог Эдинбургский сегодня был переведен из больницы Edward VII King в больницу Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проводить анализы и наблюдение за ранее существующим заболеванием сердца", - приводит телеканал заявление дворца.
В Букингемском дворце добавили, что супруг королевы комфортно себя чувствует и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице как минимум до конца недели.
Никто не видел, когда принц Филипп покидал больницу Edward VII King, поскольку его спрятали от посторонних глаз.
Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп попал в больницу Edward VII King. В Букингемском дворце говорили, что госпитализация супруга королевы является мерой предосторожности.
Добавим, в декабре 2019 года принца Филиппа также госпитализировали в рамках "меры предосторожности".