ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госпитализированного принца Филиппа перевели в другую больницу

Новина українською → Лондон, Понедельник 01 марта 2021 16:43
Госпитализированного принца Филиппа перевели в другую больницу Фото: принц Филипп (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский Филипп сегодня покинул больницу Edward VII King в Лондоне и отправился в другое медучреждение. Принц Филипп продолжит лечиться в больнице Святого Варфоломея.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Медики больницы Святого Варфоломея продолжат лечить принца Филиппа от инфекции, от какой именно - неизвестно, но утверждают, что это не коронавирус.

"Герцог Эдинбургский сегодня был переведен из больницы Edward VII King в больницу Святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить его от инфекции, а также проводить анализы и наблюдение за ранее существующим заболеванием сердца", - приводит телеканал заявление дворца.

В Букингемском дворце добавили, что супруг королевы комфортно себя чувствует и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице как минимум до конца недели.

Никто не видел, когда принц Филипп покидал больницу Edward VII King, поскольку его спрятали от посторонних глаз.

Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп попал в больницу Edward VII King. В Букингемском дворце говорили, что госпитализация супруга королевы является мерой предосторожности.

Добавим, в декабре 2019 года принца Филиппа также госпитализировали в рамках "меры предосторожности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Великобритания больница принц Филипп
NEWS
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"