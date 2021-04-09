Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї в зв'язку зі смертю принца Філіпа

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівської сім'ї Великобританії в зв'язку зі смертю чоловіка Єлизавети II принца Філіпа. Герцог Единбурзький помер 9 квітня на 99-му році життя.

Про це Зеленський написав в Twitter .

"Глибокі співчуття британської королівської сім'ї. Непоправна втрата для британського народу", - написав Зеленський.

За його словами, Україна сумує разом з Великобританією. "Принц Філіп прожив прекрасне життя, служачи свого народу і будучи прикладом для майбутніх поколінь", - додав він.

Нагадаємо, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер, 9 квітня, у віці 99 років. Після офіційного оголошення про його смерті на резиденції британського прем'єра (Даунінг стріт) приспустили прапори.