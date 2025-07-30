Зеленський ввів санкції проти "тіньового флоту" РФ: як працює новий закон

Зазначається, що санкції та арешти російських суден дозволять посилити безпеку України та обмежити можливості Кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях.

Як працює закон

Згідно з текстом закону, санкції можна буде накладати на судна "тіньового флоту", а також на судна та літаки, які транспортують зброю та військових армії РФ. Фіксувати це буде СБУ. Далі ці дані будуть вносити у Державний реєстр санкцій.

Раніше чинне законодавство України дозволяло накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не давало можливості санкціонувати судна і повітряні судна.

Підставою для застосування санкцій також є встановлення факту використання суден у діяльності, що створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.