Зеленський ввів санкції проти "тіньового флоту" РФ: як працює новий закон

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти "тіньового флоту" РФ, підписавши відповідний закон, який раніше підтримала Верховна Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Зазначається, що санкції та арешти російських суден дозволять посилити безпеку України та обмежити можливості Кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях.
Згідно з текстом закону, санкції можна буде накладати на судна "тіньового флоту", а також на судна та літаки, які транспортують зброю та військових армії РФ. Фіксувати це буде СБУ. Далі ці дані будуть вносити у Державний реєстр санкцій.
Раніше чинне законодавство України дозволяло накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не давало можливості санкціонувати судна і повітряні судна.
Підставою для застосування санкцій також є встановлення факту використання суден у діяльності, що створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
"Тіньовий флот" РФ – це сотні підпільних нафтових танкерів, що курсують світовими морями під зручними прапорами та з непрозорими власниками, щоб транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.
Зауважимо, що, за даними ГУР, російський тіньовий флот налічував до 1000 одиниць переважно застарілих суден, що здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів.
У травні Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".
У червні уряд Великої Британії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Згідно з офіційною інформацією, обмеження спрямовані на "тіньовий" флот і компанії, які сприяють воєнній агресії РФ проти України.
Детальніше про те, що таке "тіньовий флот" РФ – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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