Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ: как работает новый закон

Отмечается, что санкции и аресты российских судов позволят усилить безопасность Украины и ограничить возможности Кремля поддерживать военные действия через обогащение на "теневых" перевозках.

Как работает закон

Согласно тексту закона, санкции можно будет накладывать на суда "теневого флота", а также на суда и самолеты, которые транспортируют оружие и военных армии РФ. Фиксировать это будет СБУ. Далее эти данные будут вносить в Государственный реестр санкций.

Ранее действующее законодательство Украины позволяло наложить санкции на юридических и физических лиц, но не давало возможности санкционировать суда и воздушные суда.

Основанием для применения санкций также является установление факта использования судов в деятельности, создающей реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.