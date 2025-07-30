Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ: как работает новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ, подписав соответствующий закон, который ранее поддержала Верховная Рада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Отмечается, что санкции и аресты российских судов позволят усилить безопасность Украины и ограничить возможности Кремля поддерживать военные действия через обогащение на "теневых" перевозках.
Согласно тексту закона, санкции можно будет накладывать на суда "теневого флота", а также на суда и самолеты, которые транспортируют оружие и военных армии РФ. Фиксировать это будет СБУ. Далее эти данные будут вносить в Государственный реестр санкций.
Ранее действующее законодательство Украины позволяло наложить санкции на юридических и физических лиц, но не давало возможности санкционировать суда и воздушные суда.
Основанием для применения санкций также является установление факта использования судов в деятельности, создающей реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Теневой флот" РФ - это сотни подпольных нефтяных танкеров, курсирующих по мировым морям под удобными флагами и с непрозрачными владельцами, чтобы транспортировать нефть в обход международных санкций против России, Ирана и Северной Кореи.
Заметим, что, по данным ГУР, российский теневой флот насчитывал до 1000 единиц преимущественно устаревших судов, осуществляющих экспорт нефти и нефтепродуктов.
В мае Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".
В июне правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России. Согласно официальной информации, ограничения направлены на "теневой" флот и компании, которые способствуют военной агрессии РФ против Украины.
Подробнее о том, что такое "теневой флот" РФ - читайте в материале РБК-Украина.
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