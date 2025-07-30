Зеленський ввів санкції проти "тіньового флоту" РФ: як працює новий закон
Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти "тіньового флоту" РФ, підписавши відповідний закон, який раніше підтримала Верховна Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Зазначається, що санкції та арешти російських суден дозволять посилити безпеку України та обмежити можливості Кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях.
Як працює закон
Згідно з текстом закону, санкції можна буде накладати на судна "тіньового флоту", а також на судна та літаки, які транспортують зброю та військових армії РФ. Фіксувати це буде СБУ. Далі ці дані будуть вносити у Державний реєстр санкцій.
Раніше чинне законодавство України дозволяло накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не давало можливості санкціонувати судна і повітряні судна.
Підставою для застосування санкцій також є встановлення факту використання суден у діяльності, що створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
Санкції проти "тіньового флоту" РФ
"Тіньовий флот" РФ – це сотні підпільних нафтових танкерів, що курсують світовими морями під зручними прапорами та з непрозорими власниками, щоб транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.
Зауважимо, що, за даними ГУР, російський тіньовий флот налічував до 1000 одиниць переважно застарілих суден, що здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів.
У травні Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого "тіньового флоту".
У червні уряд Великої Британії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Згідно з офіційною інформацією, обмеження спрямовані на "тіньовий" флот і компанії, які сприяють воєнній агресії РФ проти України.
Детальніше про те, що таке "тіньовий флот" РФ – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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