Зеленський ввів санкції проти "тіньового флоту" РФ: як працює новий закон

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти "тіньового флоту" РФ, підписавши відповідний закон, який раніше підтримала Верховна Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Зазначається, що санкції та арешти російських суден дозволять посилити безпеку України та обмежити можливості Кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях.

Як працює закон

Згідно з текстом закону, санкції можна буде накладати на судна "тіньового флоту", а також на судна та літаки, які транспортують зброю та військових армії РФ. Фіксувати це буде СБУ. Далі ці дані будуть вносити у Державний реєстр санкцій.

Раніше чинне законодавство України дозволяло накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не давало можливості санкціонувати судна і повітряні судна.

Підставою для застосування санкцій також є встановлення факту використання суден у діяльності, що створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.