ua en ru
Ср, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ: как работает новый закон

Среда 30 июля 2025 14:53
UA EN RU
Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ: как работает новый закон Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ, подписав соответствующий закон, который ранее поддержала Верховная Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что санкции и аресты российских судов позволят усилить безопасность Украины и ограничить возможности Кремля поддерживать военные действия через обогащение на "теневых" перевозках.

Как работает закон

Согласно тексту закона, санкции можно будет накладывать на суда "теневого флота", а также на суда и самолеты, которые транспортируют оружие и военных армии РФ. Фиксировать это будет СБУ. Далее эти данные будут вносить в Государственный реестр санкций.

Ранее действующее законодательство Украины позволяло наложить санкции на юридических и физических лиц, но не давало возможности санкционировать суда и воздушные суда.

Основанием для применения санкций также является установление факта использования судов в деятельности, создающей реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Санкции против "теневого флота" РФ

"Теневой флот" РФ - это сотни подпольных нефтяных танкеров, курсирующих по мировым морям под удобными флагами и с непрозрачными владельцами, чтобы транспортировать нефть в обход международных санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Заметим, что, по данным ГУР, российский теневой флот насчитывал до 1000 единиц преимущественно устаревших судов, осуществляющих экспорт нефти и нефтепродуктов.

В мае Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".

В июне правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против России. Согласно официальной информации, ограничения направлены на "теневой" флот и компании, которые способствуют военной агрессии РФ против Украины.

Подробнее о том, что такое "теневой флот" РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация
Новости
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции