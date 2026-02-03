ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Літаки в повітрі та підтримка на морі: Рютте в Раді озвучив план після завершення війни

Вівторок 03 лютого 2026 12:37
UA EN RU
Літаки в повітрі та підтримка на морі: Рютте в Раді озвучив план після завершення війни Фото: Марк Рютте у Верховній Раді (скріншот з відео)
Автор: Ірина Глухова

Після укладення мирної угоди, в Україні одразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі від тих країн НАТО, які погодилися допомагати.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

"Ми хочемо не тільки завершення цієї війни, ми думаємо про майбутнє і прагнемо забезпечити довготривалий мир, щоб діти могли зростати у свободі та без остраху дивитися в майбутнє і розбудовувати велику націю", - сказав Рютте.

Він додав, що окрім сильних Збройних сил, Україні потрібна потужна підтримка союзників.

"США, Європа та Канада висловили готовність надати певні гарантії безпеки. "Коаліція охочих" досягла прогресу у проєктуванні цих гарантій, зокрема минулого місяця в Парижі, і про це говорив президент Зеленський", - зазначив глава Альянсу.

Рютте наголосив, що після досягнення мирної угоди відразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі тих союзників, які згодилися допомагати. Інші члени НАТО сприятимуть іншим чином.

"Щоб завершити цю війну, потрібні важкі вибори. Україна повинна розуміти, що кожна жертва, кожне втрачене життя та пережиті труднощі не повторяться скоро, а мир буде довготривалим і підтримуваним великими країнами. Ви не хочете повторення другого "Будапештського меморандуму" чи ще одного "Мінська", - підкреслив Рютте.

Візити Рютте до України

Нагадаємо, у вівторок, 3 лютого, до Києва з візитом прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Глава Альянсу розпочав виступ на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

РБК-Україна раніше повідомляло про візит Рютте до столиці України. Зокрема, через його прибуття у центрі міста було анонсовано обмеження руху.

Варто додати, що останній раз Марк Рютте відвідував Україну у квітні минулого року, коли він прибув з неанонсованим візитом.

Тоді генеральний секретар НАТО разом з українським лідером Володимиром Зеленським відвідав Одесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Марк Рютте Мирні переговори Верховна рада Війна в Україні
Новини
"Дуже-дуже багато балістики": Ігнат назвав ключові особливості нової атаки РФ
"Дуже-дуже багато балістики": Ігнат назвав ключові особливості нової атаки РФ
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом