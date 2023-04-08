Зеленський про вступ України до НАТО: Лише разом з нами Альянс гарантуватиме справжній захист Європі

У Литві цього тижня Сеймас визнав необхідність в поточному році, а саме на саміті у Вільнюсі, запросити Україну стати членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави подякував литовському народу та політиками "за розуміння актуальної безпекової ситуації в Європі". "Лише разом з Україною Альянс може гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів - на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити потрібну для цього міцність", - зазначив Зеленський. За словами президента, рішення литовського Сеймасу матиме продовження найближчими тижнями й місяцями. Робота у цьому напрямку вже триває.