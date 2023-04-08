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Зеленський про вступ України до НАТО: Лише разом з нами Альянс гарантуватиме справжній захист Європі

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Литві цього тижня Сеймас визнав необхідність в поточному році, а саме на саміті у Вільнюсі, запросити Україну стати членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави подякував литовському народу та політиками "за розуміння актуальної безпекової ситуації в Європі".

"Лише разом з Україною Альянс може гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів - на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити потрібну для цього міцність", - зазначив Зеленський.

За словами президента, рішення литовського Сеймасу матиме продовження найближчими тижнями й місяцями. Робота у цьому напрямку вже триває.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році.

Своєю чергою Зеленський заявив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до членства в Альянсі.

До того ж, генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що Україна зможе приєднатися до Альянсу після перемоги.

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