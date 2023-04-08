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Зеленский о вступлении Украины в НАТО: Только вместе с нами Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Литве на этой неделе Сеймас признал необходимость в текущем году, а именно на саммите в Вильнюсе, пригласить Украину стать членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил литовский народ и политиков "за понимание актуальной ситуации в Европе".

"Только вместе с Украиной Альянс может гарантировать настоящую защиту Европе от любого посягательства на жизнь народов - на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах. А вот без Украины сложно представить нужную для этого прочность", - отметил Зеленский.

По словам президента, решение литовского Сеймаса будет продолжено в ближайшие недели и месяцы. Работа в этом направлении уже идет.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в Альянсе.

К тому же, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после победы.

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Владимир ЗеленскийНАТО