Зеленский о вступлении Украины в НАТО: Только вместе с нами Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе

В Литве на этой неделе Сеймас признал необходимость в текущем году, а именно на саммите в Вильнюсе, пригласить Украину стать членом НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства поблагодарил литовский народ и политиков "за понимание актуальной ситуации в Европе".
"Только вместе с Украиной Альянс может гарантировать настоящую защиту Европе от любого посягательства на жизнь народов - на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах. А вот без Украины сложно представить нужную для этого прочность", - отметил Зеленский.
По словам президента, решение литовского Сеймаса будет продолжено в ближайшие недели и месяцы. Работа в этом направлении уже идет.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году.
В свою очередь Зеленский заявил, что Украина будет бескомпромиссной на пути к членству в Альянсе.
К тому же, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после победы.
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