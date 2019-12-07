Зеленский встретится с Путиным, а в Одессе продолжают искать пропавших: новости за 6 декабря

В Одессе обнаружили обнаружили тело пятой жертвы пожара, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что проведет двухсторонюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, Венецианская комиссия раскритиковала "языковой закон" Украины. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 6 декабря, - в материале РБК-Украина

Зеленский подтвердил встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что проведет двухстороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, двусторонние встречи будут у всех лидеров "нормандской четверки".

Количество жертв пожара в Одессе увеличилось до пяти

Во время проведения поисковых работ в сгоревшем здании экономического колледжа в Одессе обнаружили тело пятой жертвы пожара. Об этом сообщает "Думская" в Telegram.

Сообщается, что было обнаружено тело женщины. Таким образом, на данный момент, жертвами пожара стали уже пять человек.

"Нафтогаз" рассказал подробности переговоров с "Газпромом"

На переговорах по газу в Вене "Нафтогаз Украины" сообщил "Газпрому" о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

По его словам, сегодня прошла очередная встреча с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон

Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала "языковой закон" Украины, заявив, что он не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление Совета Европы.

В заявлении Совет Европы призвал Украину приостановить действие закона о государственном языке пока не будет подготовлен закон о языковых правах национальных меньшинств.

В больнице умер волонтер, которого избили в Бахмуте

Активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко умер в больнице после избиения, которое произошло вечером 29 ноября.

На 37-летнего волонтера 29 ноября напали двое подростков, 16-ти и 17-ти лет. Правоохранители говорят, что подростки "отрабатывали удары". Но брат погибшего и многие его знакомые уверены, что волонтер погиб за то, что ответил на украинском языке.

ГБР завершило расследование убийства Кирилла Тлявова

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование убийства Кирилла Тлявова, пятилетнего мальчика из Переяслава. Об этом в Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов. Обвинения предъявят всем четверым участникам инцидента.

Курс евро упал до минимума за четыре года

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 16 копеек до 26,32 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 декабря установлен на таком уровне: 2648,9182 гривен за 100 евро (-16,8901 грн).