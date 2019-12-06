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Не гарантирует права нацменьшинств: Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон

Новости » Общество     06.12.2019 - 17:56
Не гарантирует права нацменьшинств: Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон
Фото: Совет Европы (coe.int)

Эксперты заявили о нарушении языкового равенства в Украине

Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала "языковой закон" Украины, заявив, что он не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление Совета Европы.

В заявлении Совет Европы призвал Украину приостановить действие закона о государственном языке пока не будет подготовлен закон о языковых правах национальных меньшинств.

"Закон о государственном языке не может найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств", - сообщили в СЕ.

Как отметили эксперты, несмотря на то, что "языковой закон" предоставляет возможность меньшинствам использовать свои языки, однако напомнили о необходимости принятия закона о правах национальных меньшинств, который позволит внедрить дополнительные права на использование языков.

Не гарантирует права нацменьшинств: Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон

Не гарантирует права нацменьшинств: Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступил в силу 16 июля. Согласно переходным положениям, некоторые нормы "языкового закона" вступят в силу с отсрочкой.

Также РБК-Украина сообщало, что Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что для венгерских школ будет повышена подготовка учителей украинского языка. Также по ее словам учебники будут адаптированы для изучения украинского языка в венгерских школах.

Также сообщалось, что в Венгрии выступили с критикой в отношении "языкового закона". По словам посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, так как учить его трудно.

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