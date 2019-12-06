ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" рассказал подробности переговоров с "Газпромом"

Новости » Политика     06.12.2019 - 18:27
"Нафтогаз" рассказал подробности переговоров с "Газпромом"
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

"Нафтогаз" предложил выплатить 3 млрд долларов поставками газа

На переговорах по газу в Вене "Нафтогаз Украины" сообщил "Газпрому" о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

По его словам, сегодня прошла очередная встреча с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа.

"Наша позиция по этому вопросу является публичной. Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)", - сообщил Витренко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам президента России Владимира Путина, на данный момент переговоры о новом газовом контракте между Украиной и РФ идут сложно. При этом он заявил, что Москва готова на транзит газа на своих условиях, хотя и не исключил, что позиции удастся согласовать.

В "Нафтогазе" отметили, что в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2" транзит газа через Украину будет прекращен. Как отметил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в этом случае вряд ли сработает директива Европейского союза.

Дешевый сыр - в мышеловке: Гончарук прокомментировал цену на газ
Новости Украины Юрий Витренкогазовые переговорыНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь