Зеленский встретился с президентом Германии, а в Украине ужесточат карантин: новости за 6 октября

Президент Владимир Зеленский встретился с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, в Украине планируют ужесточить карантин, мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Подробнее о том, что произошло в среду, 6 октября - в материале РБК-Украина.

Более 15 тысяч новых случаев коронавируса: в Украине ухудшается COVID-статистика

В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях.

В целом за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1168), Львовской (1130), Одесской (1059), Днепропетровской (1042) и Донецкой (985) областях.

Карантин в Украине ужесточат, появятся "красные" зоны: полный список правил и ограничений

Карантин в Украине планируют ужесточить, уже на этой неделе госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об угрожающем масштабе заболеваемости COVID-19, а также анонсировал введения "красной" зоны в По данным Киевской школы экономики, прогноз которой власти учитывают, принимая решения по карантину, под угрозой "красной" зоны находятся три области - Харьковская, Запорожкая и Херсонская. Подробнее о ситуации в регионах и правилах "красной" зоны - в материале РБК-Украина ниже.

Нападение на журналистов "Схем": главе Укрэксимбанка и пресс-секретарю объявили подозрение

Главе правления Укрэксимбанк Евгению Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову сообщили о подозрении за нападение на журналистов программы "Схемы". Им грозит до пяти лет тюремного заключения.

Кроме того, глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования конфликта с журналистами программы "Схемы". Заявил, что признал свою ответственность.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" заявили, что на них напали во время записи интервью с главой правления Укрэксимбанка. Позже журналисты опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован инцидент. Работники банка пытались уничтожить видео, но журналисты его восстановили.

Мэру Одессы Труханову объявили подозрение

Мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще нескольких человек считают причастными к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Об этом сообщила генпрокурор Ирины Венедиктовой. По ее словам, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн гривен и сумма может меняться.

Зеленский встретился с президентом Германии

Президент Владимир Зеленский встретился с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча состоялась в Киеве в рамках визита немецкого президента в Украину.

О чем говорили украинский и немецкий президенты – в материале РБК-Украина.

Во Франции задержали судно с кокаином, среди членов экипажа есть украинец, - МИД

Вблизи города Дюнкерк, что во Франции, правоохранители на днях задержали судно M/V TRUDY по подозрению в контрабанде наркотических веществ. Среди членов экипажа был гражданин Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, оказывает консульскую и правовую помощь.

Напомним, недавно в иностранных СМИ распространилась информация о задержании французской таможней грузового судна, на борту которого обнаружили более тонны кокаина.

Жена Саакашвили отреагировала на роман мужа с молодой "слугой народа": неожиданно и неприемлемо

Жена Михеила Саакашвили Сандра Рулофс после его возвращения в Грузию и заключение в тюрьму отреагировала на эти события. Также она прокомментировала и роман супруга с нардепом из партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько.

"Михеил Саакашвили - политзаключенный и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения", - отреагировала она. Женщина также отметила, что новость про новую любовь мужа была для нее неожиданной. "Мои друзья и товарищи спрашивают меня о моей частной жизни. Я не скрываю, что содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма была совершенно неприемлема. Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы станем победителями этой битвы", - резюмировала Сандра.

Умер народный синоптик Леонид Горбань, знаменитый украинский предсказатель погоды

Умер Леонид Горбань, известный украинский народный синоптик, который незадолго до смерти дал прогноз на всю осень. Три недели назад предсказателю погоды исполнилось 82 года.

Леонид Горбань родился 11 сентября 1939 года, и проживал под Киевом. Народный синоптик мог дать прогнозы на целый год вперед, хотя не являлся метеорологом по образованию, а работал пожарным, был подполковником с почти 35-летней военной выслугой.

Антициклон в Украине задержится, но штормовые порывы ветра накроют полстраны

Погода в Украине в четверг, 7 октября, все еще будет обусловлена влиянием антициклона, при этом штормовые порывы ветра расширят свою географию, "захватив" новые регионы.

Так, порывы ветра около 15 метров в секунду ожидаются в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, а также в Херсонской и Днепропетровской областях.