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Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: "Схемы" опубликовали видео конфликта

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Киев, Вторник 05 октября 2021 23:16
Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: "Схемы" опубликовали видео конфликта Фото: на журналистов "Схем" напали в Укрэксимбанке (facebook.com/Ukrexim)
Автор: Дмитрий Левицкий

Журналисты программы "Схемы" опубликовали видео, на котором зафиксирован конфликт во время записи интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Журналисты заявляют, что сотрудники банка стерли видеозаписи с носителей, но их удалось восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись "Схем".

На видео можно увидеть, что конфликт возник после того, как журналист "Схем" задал Мецгеру неудобный вопрос. После этого Мецгер попросил прекратить запись интервью и выключить камеру.

Когда журналисты отказались выключать камеры, сотрудники банка начали силой пытаться забрать оборудование, чтобы стереть записи. В результате камеры забрали, что также зафиксировано на видео.

Что говорят в Укрэксимбанке

Отметим, что до этого пресс-служба Укрэксимбанка выступила с официальным заявлением. Банк со своей стороны заявил, что журналисты якобы начали задавать несогласованные вопросы, после чего разговор перешел в формат "офрекордс", то есть неофициально.

"Журналисту было предложено подготовить перечень вопросов, информация по которым может быть предоставлена банком с соблюдением требований действующего законодательства Украины, и отправить его в банк с целью подготовки развернутых ответов на такие вопросы. После этого журналист с оператором без какого-либо препятствования покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой)", - заявили в банке.

Позже свою позицию по ситуации в официальном заявлении высказал наблюдательный совет Укрэксимбанка. В наблюдательном совете отметили, что обеспокоены инцидентом и уже начали проверку обстоятельств.

"Принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действиям банка и путям решения ситуации. Набсовет беспрекословно поддерживает независимость средств массовой информации и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов", - говорится в заявлении.

Напомним, журналисты сообщили об инциденте в понедельник, 4 октября. После этого полиция начала расследовать эту ситуацию.

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Киев Укрэксимбанк
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