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Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: фигурантам не удалось вручить подозрения

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Киев, Среда 06 октября 2021 17:29
Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: фигурантам не удалось вручить подозрения Фото: спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец (кадр видео)
Автор: Александр Мороз

Следствие по делу о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке" не смогло вручить подозрения двум фигурантам. Их не оказалось на рабочем месте, сейчас устанавливается их местонахождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец журналистам.

"Предварительно было установлено, что одно лицо пребывает в помещении банка, но в последствии поступила информация о том, что якобы по состоянию здоровья это лицо покинуло помещение через другой выход", - отметила она, не уточнив, идет ли речь об главе правления банка Евгение Мецгере.

По ее словам, администрация банка не сообщила причины отсутствия их на рабочих местах.

"Поэтому сейчас устанавливается их местонахождение для вручения подозрений. Повестки и сообщения о подозрении оставили в администрации банка. Планируем, что в ближайшее время этот процесс будет завершен", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что дело о нападении на журналистов программы "Схемы" в "Укрэксимбанке" переквалифицировали, и теперь фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.

Сегодня глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия, поскольку конфликт произошел с его участием.

Отметим, в сети появилось видео конфликта. На нем видно, как после одного из вопросов Мецгер потребовал остановить запись интервью, после чего распорядился изъять камеры у журналистов и стереть все записи.

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