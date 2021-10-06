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Присвоение земли в Одессе: кому, кроме Труханова, объявили подозрения

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Одесса, Среда 06 октября 2021 14:14
Присвоение земли в Одессе: кому, кроме Труханова, объявили подозрения Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Стало известно, кому, кроме мэра Одессы Геннадия Труханова, объявили подозрения по делу о присвоенни земли в городе. В этом списке есть бизнесмен Владимир Галантерник.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных огранах.

Подозрения объявили:

  • одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику,
  • экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко,
  • директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору,
  • и ряду других чиновников местного уровня.

Напомним, мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение.

Его и еще четырех человек считают причастными к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

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Геннадий Труханов
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