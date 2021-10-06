Присвоение земли в Одессе: кому, кроме Труханова, объявили подозрения
Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Стало известно, кому, кроме мэра Одессы Геннадия Труханова, объявили подозрения по делу о присвоенни земли в городе. В этом списке есть бизнесмен Владимир Галантерник.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных огранах.
Подозрения объявили:
- одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику,
- экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко,
- директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору,
- и ряду других чиновников местного уровня.
Напомним, мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение.
Его и еще четырех человек считают причастными к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.