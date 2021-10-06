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Труханову объявили подозрение: что произошло

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Одесса, Среда 06 октября 2021 13:02
Труханову объявили подозрение: что произошло Фото: мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек считают причастными к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн гривен и сумма может меняться.

"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители проанализировали колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий:

  • телефонные переговоры,
  • данные с компьютеров,
  • информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков.

В чем подозревают Труханова

Генпрокурор заявила, что все подозреваемые (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - сообщила она.

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Геннадий Труханов
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