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Нападение на журналистов "Схем": глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 10:31
Нападение на журналистов "Схем": глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия Фото: глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования конфликта с журналистами программы "Схемы". Заявил, что признал свою ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу банка.

Он заявил о своей "чрезмерно эмоциональной реакции и несдержанном поведении в отношении журналистов", которое, по его словам, не имеет оправдания.

"Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий главы правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам", - заявил он.

У Зеленского выступили за отстранение Мецгера

Офис президента Украины осудил действия главы правления банка.

"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности главы правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки", - говорится в сообщении.

Нападение на журналистов

На журналистов программы "Схемы" напали во время записи интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Сотрудники банка стерли видеозаписи с носителей, но их удалось восстановить.

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