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Переговори між Україною та Росією відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада, - Віткофф

01:32 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Переговори між Україною та Росією відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада, - Віткофф Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
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10-11 листопада США стануть посередниками на переговорах України та Росії в Абу-Дабі. На зустрічі робочого рівня обговорять повоєнні безпекові домовленості, деескалацію та гуманітарні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в соцмережі X.

Переговори в ОАЕ пройдуть на робочому рівні. Сторони зосередяться на повоєнних безпекових домовленостях, деескалації та гуманітарних питаннях, а також обговорять подальші кроки до миру.

У Вашингтоні подають цю зустріч як частину місії Трампа з завершення війни.

Зустріч у Брюсселі без Росії

Ще до Абу-Дабі, цього тижня, американські перемовники поїдуть до Брюсселя. Там вони зустрінуться з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО.

На порядку денному:

  • гарантії безпеки для України;
  • архітектура безпеки Європи після війни;
  • економічні можливості для відбудови України.

У Вашингтоні сподіваються закріпити результати попередніх раундів, які проходили в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження прогресу, досягнутого в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, для укладення всеосяжного, стійкого мирного договору, який забезпечить тривалу безпеку для наступних поколінь", - написав Віткофф.

Підготовка до раунду в Абу-Дабі триває кілька тижнів. 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Путіним і закликали його зупинити війну. До цього обидва лідери консультувалися з Києвом, щоб передати Москві українську позицію щодо майбутніх перемовин.

Згодом прем'єр Польщі Дональд Туск назвав попередню дату тристоронньої зустрічі - 4 листопада в ОАЕ. Тепер, за даними американської сторони, переговори запланували на 10-11 листопада.

Зеленський, своєю чергою, висловив бажання провести зустріч з американською та російською делегаціями в Абу-Дабі ще до спільних перемовин США, Китаю та Росії.

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