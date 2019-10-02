Начало заседания Рады затягивается из-за обсуждения "формулы Штайнмайера"

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание должно было начаться в 10 утра

Начало заседания Верховной рады Украины в среду, 2 октября, затягивается, ведь заседание должно было начаться в 10 утра. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, фракция "Слуга народа" совещается в зале для заседаний на первом этаже. По источникам РБК-Украина, в ходе консультаций фракция обсуждает вопрос формулы Штайнмайера.

По состоянию на 10:45 консультации фракции завершились.

Напомним, появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ. Фото обнародовал журналист Валерий Калныш в Facebook.

Из документа следует, что выборы в ОРДЛО пройдут под наблюдением ОБСЕ после принятия специального закона.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ был согласован советниками глав "нормандской четверки".

Так, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил, что "формула Штайнмайера" официально согласована с украинской властью, в частности, с Министерством иностранных дел Украины.

Отметим, по условиям "формулы Штайенмайера" выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.