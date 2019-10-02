Зеленський зустрівся з головами фракцій Ради

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський поінформував про підписання "формули Штайнмайєра"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами фракцій Верховної ради. Про це заявила представник уряду в парламенті Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше зазначалося, що початок засідання ВР затягується. Підкреслювалося, що це відбувається через обговорення підписання "формули Штайнмайєра".

"Перед тим, як прийти до нас на фракцію, з керівниками фракцій зустрічався президент Зеленський. Все роз'яснив. Не було особливих питань. Все всім зрозуміло", - сказала парламентар.

"Жодних домовленостей немає. Президент поінформував фракцію, що саме було підписано у Мінську. Як саме українська сторона погоджується на перемовний процес, як будуть забезпечуватись національні інтереси у нормандському форматі", - заявила Верещук.

Нагадаємо, з'явилося фото "формули Штайнмайєра" з підписами представника України в ТКГ Леоніда Кучми, представників ОРДЛО, РФ і ОБСЄ. З документа випливає, що вибори в ОРДЛО пройдуть під наглядом ОБСЄ після прийняття спеціального закону.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Раніше документ був погоджений радниками глав "нормандської четвірки".

Так, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайєра" офіційно погоджена з українською владою, зокрема, з МЗС України.