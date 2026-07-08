Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким після скандалу з орденом

В середу, 8 липня, президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький зустрілися на саміті НАТО в Анкарі вперше після скандалу з орденом Білого Орла.
Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам повідомив радник президента Дмитро Литвин.
"Щойно завершили. Була довгою", - сказав він.
За словами Литвина, під час розмови Зеленського і Навроцького також була присутня команда українського президента.
Він додав, що, за словами глави держави, вони з президентом Польщі "поговорили доволі глибоко і змістовно, все шо необхідно, обговорили".
Нагадаємо, сьогодні Навроцький заявив, що Польща та Україна мають підтримувати діалог попри історичні суперечки, оскільки у двох країн є спільний ворог - Росія.
Водночас польський президент наголосив, що його погляди на історичні питання залишаються незмінними. За його словами, "Польща і вся Європа" не може миритися з вшануванням воїнів УПА.
Зазначимо, 19 червня Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі, яку присуджують за виняткові цивільні та військові заслуги.
У Варшаві пояснили своє рішення тим, що одному з українських підрозділів було присвоєно найменування на честь героїв УПА. Польська сторона заявила, що це викликало обурення через історичну чутливість до цього питання.
Також у Канцелярії Кароля Навроцького розкритикували ініціативу президента України щодо створення Національного пантеону. Там наголосили, що відповідний законопроєкт, на їхню думку, має "ескалаційний характер".
Крім того, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що Варшава не підтримає вступ України до Євросоюзу, якщо українська влада й надалі вшановуватиме окремих історичних постатей.