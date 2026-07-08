ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Навроцький зустрівся із Зеленським і пояснив, чому Польща має говорити з Україною

12:00 08.07.2026 Ср
2 хв
Сьогодні може відбутись ще одна зустріч президентів двох країн
aimg Валерій Ульяненко
Навроцький зустрівся із Зеленським і пояснив, чому Польща має говорити з Україною Фото: Володимир Зеленський і Кароль Навроцький (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Польща та Україна мають підтримувати діалог попри історичні суперечки, адже мають спільного ворога - Росію.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Польський лідер розповів, що вже мав "ввічливу розмову" з президентом України Володимиром Зеленським напередодні й не виключає нової зустрічі сьогодні, 8 липня.

"Мені здається цілком природним, що держави-сусіди, які мають спільного ворога - Російську Федерацію, - підтримують діалог, незалежно від певних двосторонніх суперечностей", - зазначив Навроцький.

Він додав, що Україна зараз перебуває у стані війни з Росією. Польща протягом багатьох століть також конфліктувала з цією державою, і саме це є спільною точкою відліку для розуміння нинішньої ситуації.

Позиція щодо історичних суперечок

Водночас президент Польщі підкреслив, що його погляди на історичні питання залишаються незмінними.

"Польща, і, як я вважаю, вся Європа, не може миритися з вшануванням воїнів УПА, яких у Польщі вважають відповідальними за загибель 120 тисяч поляків. Однак це не виключає нашого діалогу. Це природна річ у дипломатії", - сказав він.

Радник українського президента Дмитро Литвин розповів журналістам, що вчора ввечері лідери України і Польщі мали недовгу розмову. Вони домовились, що сьогодні спробують узгодити графіки для проведення ще однієї зустрічі.

Нагадаємо, між Україною та Польщею загострилися відносини після того, як Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з українських підрозділів почесного найменування "імені Героїв УПА".

Крім того, у Канцелярії Кароля Навроцького негативно відреагували на ініціативу Зеленського щодо створення Національного пантеону. Там заявили, що такий законопроєкт має "ескалаційний характер".

Своєю чергою глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не погодиться підтримати вступ України до ЄС, якщо українська влада й надалі вшановуватиме окремих історичних постатей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Туреччина Кароль Навроцький
Новини
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
Аналітика
Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"