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Зеленский впервые встретился с Навроцким после скандала с орденом

18:59 08.07.2026 Ср
2 мин
У президента подчеркнули, что встреча была "долгой"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий (Getty Images)

В среду, 8 июля, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий встретились на саммите НАТО в Анкаре впервые после скандала с орденом Белого Орла.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

"Только что завершили. Была длинной", - сказал он.

По словам Литвина, во время разговора Зеленского и Навроцкого также присутствовала команда украинского президента.

Он добавил, что, по словам главы государства, они с президентом Польши "поговорили достаточно глубоко и содержательно, все, что необходимо, обсудили".

Напомним, сегодня Навроцкий заявил, что Польша и Украина должны поддерживать диалог, несмотря на исторические споры, поскольку у двух стран есть общий враг - Россия.

В то же время польский президент подчеркнул, что его взгляды на исторические вопросы остаются неизменными. По его словам, "Польша и вся Европа" не может мириться с чествованием воинов УПА.

Отметим, 19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши, присуждаемой за исключительные гражданские и военные заслуги.

В Варшаве объяснили свое решение тем, что одному из украинских подразделений было присвоено наименование в честь героев УПА. Польская сторона заявила, что это вызвало возмущение из-за исторической чувствительности к этому вопросу.

Также в Канцелярии Кароля Навроцкого раскритиковали инициативу президента Украины по созданию Национального пантеона. Там подчеркнули, что соответствующий законопроект, по их мнению, носит "эскалационный характер".

Кроме того, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз, если украинская власть и дальше будет чествовать отдельных исторических фигур.

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