Зеленский впервые встретился с Навроцким после скандала с орденом

В среду, 8 июля, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий встретились на саммите НАТО в Анкаре впервые после скандала с орденом Белого Орла.

Как сообщает РБК-Украина , об этом журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

"Только что завершили. Была длинной", - сказал он.

По словам Литвина, во время разговора Зеленского и Навроцкого также присутствовала команда украинского президента.

Он добавил, что, по словам главы государства, они с президентом Польши "поговорили достаточно глубоко и содержательно, все, что необходимо, обсудили".

Напомним, сегодня Навроцкий заявил, что Польша и Украина должны поддерживать диалог, несмотря на исторические споры, поскольку у двух стран есть общий враг - Россия.

В то же время польский президент подчеркнул, что его взгляды на исторические вопросы остаются неизменными. По его словам, "Польша и вся Европа" не может мириться с чествованием воинов УПА.

Отметим, 19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши, присуждаемой за исключительные гражданские и военные заслуги.

В Варшаве объяснили свое решение тем, что одному из украинских подразделений было присвоено наименование в честь героев УПА. Польская сторона заявила, что это вызвало возмущение из-за исторической чувствительности к этому вопросу.