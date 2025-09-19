UA

Зеленський вперше може зустрітися з Навроцьким найближчими днями

Фото: президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький (колаж РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Президент України Володимир Зеленський може провести першу зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у справах президента Польщі Марціна Пшидача, яку наводить RMF24.

З 21 по 24 вересня Навроцький відвідає США, де візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї. У своїй промові польський лідер планує зосередитися на питаннях безпеки, міжнародних відносин та регіональних викликах.

За словами Пшидача, на полях сесії заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі. 

Зокрема, очікується контакт Навроцького з президентом США Дональдом Трампом.

Щодо можливості зустрічі з президентом України, він пояснив, що зала засідань ООН є компактною, і контакт між політиками в такій ситуації неминучий.

"Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися", - сказав міністр.

Це може стати першою особистою розмовою Зеленського та Навроцького після обрання останнього президентом Польщі.

Генасамблея ООН

Ювілейна 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочнеться в Нью-Йорку і триватиме з 23 по 29 вересня. Участь у заході візьмуть понад 100 глав держав.

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що під час Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський матиме насичений графік - близько 15 багатосторонніх заходів і понад 20 двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами іноземних держав та урядів.

Перед тим держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливу зустріч Дональда Трампа із Зеленським на полях Генасамблеї.

Сам Зеленський також не виключив можливої зустрічі з президентом США Трампом в Нью-Йорку.

