Зеленський вперше може зустрітися з Навроцьким найближчими днями

З 21 по 24 вересня Навроцький відвідає США, де візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї. У своїй промові польський лідер планує зосередитися на питаннях безпеки, міжнародних відносин та регіональних викликах.

За словами Пшидача, на полях сесії заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі.

Зокрема, очікується контакт Навроцького з президентом США Дональдом Трампом.

Щодо можливості зустрічі з президентом України, він пояснив, що зала засідань ООН є компактною, і контакт між політиками в такій ситуації неминучий.

"Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися", - сказав міністр.

Це може стати першою особистою розмовою Зеленського та Навроцького після обрання останнього президентом Польщі.