Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский впервые может встретиться с Навроцким в ближайшие дни

Фото: президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по делам президента Польши Марцина Пшидача, которое приводит RMF24.

С 21 по 24 сентября Навроцкий посетит США, где примет участие в общих дебатах Генассамблеи. В своей речи польский лидер планирует сосредоточиться на вопросах безопасности, международных отношений и региональных вызовах.

По словам Пшидача, на полях сессии запланированы двусторонние и многосторонние встречи.

В частности, ожидается контакт Навроцкого с президентом США Дональдом Трампом.

Относительно возможности встречи с президентом Украины, он пояснил, что зал заседаний ООН является компактным, и контакт между политиками в такой ситуации неизбежен.

"Поэтому, безусловно, по крайней мере короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины там может состояться", - сказал министр.

Это может стать первым личным разговором Зеленского и Навроцкого после избрания последнего президентом Польши.

 

Генассамблея ООН

Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке и продлится с 23 по 29 сентября. Участие в мероприятии примут более 100 глав государств.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что во время Генассамблеи ООН у президента Владимира Зеленского будет насыщенный график - около 15 многосторонних мероприятий и более 20 двусторонних встреч, в том числе с лидерами иностранных государств и правительств.

Перед тем госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможной встрече Дональда Трампа с Зеленским на полях Генассамблеи.

Сам Зеленский также не исключил возможной встречи с президентом США Трампом в Нью-Йорке.

Владимир ЗеленскийООНПольшаКароль Навроцкий