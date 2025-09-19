Зеленский впервые может встретиться с Навроцким в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по делам президента Польши Марцина Пшидача, которое приводит RMF24.
С 21 по 24 сентября Навроцкий посетит США, где примет участие в общих дебатах Генассамблеи. В своей речи польский лидер планирует сосредоточиться на вопросах безопасности, международных отношений и региональных вызовах.
По словам Пшидача, на полях сессии запланированы двусторонние и многосторонние встречи.
В частности, ожидается контакт Навроцкого с президентом США Дональдом Трампом.
Относительно возможности встречи с президентом Украины, он пояснил, что зал заседаний ООН является компактным, и контакт между политиками в такой ситуации неизбежен.
"Поэтому, безусловно, по крайней мере короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины там может состояться", - сказал министр.
Это может стать первым личным разговором Зеленского и Навроцкого после избрания последнего президентом Польши.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке и продлится с 23 по 29 сентября. Участие в мероприятии примут более 100 глав государств.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что во время Генассамблеи ООН у президента Владимира Зеленского будет насыщенный график - около 15 многосторонних мероприятий и более 20 двусторонних встреч, в том числе с лидерами иностранных государств и правительств.
Перед тем госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможной встрече Дональда Трампа с Зеленским на полях Генассамблеи.
Сам Зеленский также не исключил возможной встречи с президентом США Трампом в Нью-Йорке.