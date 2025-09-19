Зеленский впервые может встретиться с Навроцким в ближайшие дни

С 21 по 24 сентября Навроцкий посетит США, где примет участие в общих дебатах Генассамблеи. В своей речи польский лидер планирует сосредоточиться на вопросах безопасности, международных отношений и региональных вызовах.

По словам Пшидача, на полях сессии запланированы двусторонние и многосторонние встречи.

В частности, ожидается контакт Навроцкого с президентом США Дональдом Трампом.

Относительно возможности встречи с президентом Украины, он пояснил, что зал заседаний ООН является компактным, и контакт между политиками в такой ситуации неизбежен.

"Поэтому, безусловно, по крайней мере короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины там может состояться", - сказал министр.

Это может стать первым личным разговором Зеленского и Навроцкого после избрания последнего президентом Польши.