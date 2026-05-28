Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС про кредит на 90 млрд євро
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту для України на 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.
Документ має ратифікувати угоду про позику та меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги.
Проєкт визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 млрд євро, у тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України.
Укладення та подальше набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні у 2026-2027 роках залучити від ЄС до 90 млрд євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.
Угода визначає загальний обсяг допомоги на 2026 рік у розмір до 45 млрд євро, який розподіляється на два компоненти:
- оборонна частина (до 28,3 млрд євро), яку спрямують на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу;
- бюджетна частина (16,7 млрд євро), яку спрямують на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.
Виділення бюджетної частина також розподілиться на два інструменти: до 8,35 млрд євро нададуть безпосередньо як макрофінансову допомогу, а ще до 8,35 млрд - через механізм Ukraine Facility.
Меморандум про взаєморозуміння конкретизує виділення макрофінансової допомоги бюжжетної частини. Згідно з ним, виплата відбуватиметься трьома траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).
При цьому кожен транш має свої умови для виділення. Так, перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок й оподаткування цифрових платформ (ці законопроєкти Верховна Рада наразі не підтримує).
Другий транш вимагає схвалення цих законопроєктів, а третій, зокрема, реформу пільгового податкового режиму.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що голосувати за цей законопроєкт про ратифікацію депутати можуть уже сьогодні, 28 травня.
Кредит для України від ЄС
Нагадаємо, раніше ЄС схвалив для України пакет фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро. Це кредит, який будуть покривати коштом майбутніх репарацій від Росії за її вторгнення в Україну.
У 2026 році Україна має отримати 45 млрд євро з цього кредиту. Левова частина грошей - піде на військові потреби.
Президент України Володимир Зеленський після розмови з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що Україна розраховує, що перший транш в межах кредиту надійде якомога скоріше. За його словами, вже визначена відповідна дата.
Вчора повідомлялося, що Верховна Рада збирається вже 28 травня ратифікувати меморандум про кредит від Євросоюзу на 90 млрд євро.
Водночас цей кредит ЄС "прив'язаний" до вимог МВФ в межах програми фінарсової підтримки України.
Днями парламент провалив закон про посилки, який був однією з цих вимог. Це може призупинити кредити з боку МВФ і Євросоюзу.