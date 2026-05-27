Рада терміново готується зробити останній крок до 90 млрд євро кредиту від ЄС
Верховна Рада збирається вже завтра, 28 травня, ратифікувати меморандум про кредит від Євросоюзу на 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка та нардепки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.
За словами Железняка, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні про підписання меморандуму з Україною. Тож тепер документ терміново розгляне український парламент.
Відповідну постанову вже готують, зазначила Василевська-Смаглюк.
"Скоро зʼявиться на сайті, зранку Комітет і поставлять на голосування", - зазначив Железняк.
Також на завтра у порядку денному Ради голосування за зміни до держбюджету на 2026 рік. Змінами передбачено збільшення витрат на оборону - саме коштом кредиту від ЄС.
Кредит на 90 млрд євро від ЄС
Нагадаємо, цієї весни ЄС схвалив для України пакет фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро. Це кредит, який будуть покривати коштом майбутніх репарацій від РФ, за її вторгнення в Україну.
Цьогоріч Україна має отримати 45 млрд євро з цього кредиту. Левова частина грошей - піде на військові потреби. За словами фон дер Ляєн, йдеться про понад 28 млрд євро.
Як заявив сьогодні президент Володимир Зеленський після розмови з головою Єврокомісії, Україна розраховує, що перший транш в межах кредиту надійде якомога скоріше. За його словами, вже визначена відповідна дата.
Однак цей кредит ЄС "прив'язаний" до вимог МВФ в межах програми підтримки України. Вчора парламент провалив закон про посилки, який був однією з цих вимог. І це - може призвести до проблем з фінансуванням України.