Україна очікує на транш кредиту від ЄС, вже є дата, - Зеленський

19:17 27.05.2026 Ср
2 хв
У Києві очікують, що виплата надійде у погоджені з ЄС терміни
aimg Валерія Абабіна
Україна очікує на транш кредиту від ЄС, вже є дата, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (facebook. com zelenskyy.official)
Україна розраховує на відкриття першого кластеру на шляху вступу в ЄС вже у червні. А також очікує на якнайшвидший транш в межах кредиту на 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський повідомив, що обговорив рух України до членства в ЄС із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, Київ розраховує відкрити перший кластер Fundamentals у червні.

Президент також наголосив на важливості якнайшвидшого надходження першого траншу з європейського пакету підтримки.

"Є дата - сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися", - зазначив він.

Окремо співрозмовники обговорили зміцнення української системи ППО, насамперед протидію балістиці.

За словами Зеленського, Європа має відповідні можливості, і це питання порушувалося в межах роботи з ЄС на треку Drone Deal. Президент додав, що команди активно працюють, і вже є країни, готові долучитися до цього формату.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 травня Єврокомісія підписала з Україною меморандум про макрофінансову допомогу - після ратифікації Радою перший транш у 3,2 млрд євро Київ має отримати у червні.

Втім, 26 травня Верховна Рада провалила законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок - одну з ключових умов МВФ. У Мінфіні попередили, що від виконання цих домовленостей залежить і європейське фінансування.

