Зеленский внес в Раду кандидатуру главы МИД

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о назначении Пристайко

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о назначении министра иностранных дел Вадима Пристайко, который рассмотрят сегодня на заседании Верховной рады. Об этом говорится на сайте парламента.

На сайте опубликован проект постановления.

Кроме этого, Зеленский внес постановления о назначении Руслана Рябошапко генеральным прокурором, Ивана Баканова - главой Службы безопасности Украины, Андрея Загороднюка на пост министра обороны.

Отметим, что перед заседанием депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что министр финансов Оксана Маркарова сохранит свою должность в новом Кабинете министров, который будет утвержден на первом заседании Верховной рады 9 созыва.

Ранее сообщалось, что на заседании фракции "Слуга народа" проголосовали за кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

Вместе с тем, источники РБК-Украина сообщали, что министром топлива и энергетики на заседании Верховной рады 29 августа могут назначить Алексея Оржеля.