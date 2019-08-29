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Зеленский внес в Раду кандидатуру главы МИД

Новости » Политика    29.08.2019 - 15:24
Зеленский внес в Раду кандидатуру главы МИД
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о назначении Пристайко

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о назначении министра иностранных дел Вадима Пристайко, который рассмотрят сегодня на заседании Верховной рады. Об этом говорится на сайте парламента.

На сайте опубликован проект постановления.

Кроме этого, Зеленский внес постановления о назначении Руслана Рябошапко генеральным прокурором, Ивана Баканова - главой Службы безопасности Украины, Андрея Загороднюка на пост министра обороны.

Отметим, что перед заседанием депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что министр финансов Оксана Маркарова сохранит свою должность в новом Кабинете министров, который будет утвержден на первом заседании Верховной рады 9 созыва.

Ранее сообщалось, что на заседании фракции "Слуга народа" проголосовали за кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра.

Вместе с тем, источники РБК-Украина сообщали, что министром топлива и энергетики на заседании Верховной рады 29 августа могут назначить Алексея Оржеля.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийМИД УкраиныВерховная РадаВадим Пристайко
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