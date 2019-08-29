ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский предложил кандидатуру на пост министра обороны

Новости » Политика    29.08.2019 - 15:07
Зеленский предложил кандидатуру на пост министра обороны
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Зеленский предлагает назначить Загороднюка главой Минобороны  

В ходе заседания Верховной рады Украины 29 августа президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Андрея Загороднюка на пост министра обороны. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной рады.

Загороднюк в начале июля стал советником президента Зеленского. Позже он стал членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Отметим, что возможный будщий министр обороны руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".

В 2015—2017 годах Загороднюк возглавлял "Проектный офис реформ" при министерстве обороны.

Он имеет диплом Оксфордского университета, диплом права Киевского национального университета, а также ряд промышленных квалификационных аттестатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховной Раде предложат проголосовать за кандидатуру Алексея Оржеля - к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии Украины, Вадима Пристайко - на пост главы иностранных дел. Среди них также оказался Загороднюк.

Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7
Новости Украины Владимир ЗеленскийМинистерство обороны РФВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь