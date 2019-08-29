ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора

Новости » Политика    29.08.2019 - 15:13
Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада сегодня может назначить нового генпрокурора

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру генерального прокурора Украины. Об этом свидетельствует проект постановления №1019, обнародованный на сайте ВР.

В частности, глава государства предлагает назначить на эту должность Руслана Рябошапку.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу парламент IX созыва. По словам главы ГПУ, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной рады.

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - заверил генпрокурор.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора.

Стоит отметить, Рябошапка в 2014 году был заместителем министра юстиции Украины. С 16 марта 2016 года по 9 июня 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента. Он отвечает за правовой блок и отношения президента с судами. С мая 2019 член СНБО.

Стоит также добавить, с 22 июля генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск.

Кроме того, 11 июня президент Зеленский внес в Верховную раду представление на генпрокурора Юрия Луценко. Причины его увольнения - отсутствие высшего юридического образования и соответствующего опыта работы. Через неделю Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление Зеленского об увольнении генерального прокурора.

В "Слуге народа" назвали возможные назначения в Кабмин 29 августа Как будет проходить первое заседание Рады
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь