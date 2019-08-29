Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада сегодня может назначить нового генпрокурора

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру генерального прокурора Украины. Об этом свидетельствует проект постановления №1019, обнародованный на сайте ВР.

В частности, глава государства предлагает назначить на эту должность Руслана Рябошапку.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу парламент IX созыва. По словам главы ГПУ, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной рады.

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - заверил генпрокурор.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский заявил, что заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку рассматривают как кандидата на должность генерального прокурора.

Стоит отметить, Рябошапка в 2014 году был заместителем министра юстиции Украины. С 16 марта 2016 года по 9 июня 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента. Он отвечает за правовой блок и отношения президента с судами. С мая 2019 член СНБО.

Стоит также добавить, с 22 июля генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск.

Кроме того, 11 июня президент Зеленский внес в Верховную раду представление на генпрокурора Юрия Луценко. Причины его увольнения - отсутствие высшего юридического образования и соответствующего опыта работы. Через неделю Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не смог рассмотреть представление Зеленского об увольнении генерального прокурора.