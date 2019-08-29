Зеленський вніс до Ради кандидатуру генпрокурора

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада сьогодні може призначити нового генпрокурора

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради кандидатуру генерального прокурора України. Про це свідчить проект постанови №1019, оприлюднений на сайті ВР.

Зокрема, глава держави пропонує призначити на цю посаду Руслана Рябошапку.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що піде у відставку після того, як почне свою роботу парламент IX скликання. За словами глави ГПУ, він говорив президенту України Володимиру Зеленському, що як тільки буде обраний новий парламент, він напише заяву про відставку на ім'я спікера Верховної ради.

"Я готовий до цього. Чекаю ім'я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням", - запевнив генпрокурор.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

Варто відзначити, Рябошапка в 2014 році був заступником міністра юстиції України. З 16 березня 2016 року по 9 червня 2017 року був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. Зараз займає посаду заступника голови Офісу президента. Він відповідає за правовий блок і відносини президента з судами. З травня 2019 член РНБО.

Варто також додати, з 22 липня генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку.

Крім того, 11 червня президент Зеленський вніс до Верховної ради подання на генпрокурора Юрія Луценка. Причини його звільнення - відсутність вищої юридичної освіти і відповідного досвіду роботи. Через тиждень Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання Зеленського про звільнення генерального прокурора.