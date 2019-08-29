ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський вніс до Ради кандидатуру генпрокурора

Новини » Політика    29.08.2019 - 15:13
Зеленський вніс до Ради кандидатуру генпрокурора
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада сьогодні може призначити нового генпрокурора

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради кандидатуру генерального прокурора України. Про це свідчить проект постанови №1019, оприлюднений на сайті ВР.

Зокрема, глава держави пропонує призначити на цю посаду Руслана Рябошапку.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що піде у відставку після того, як почне свою роботу парламент IX скликання. За словами глави ГПУ, він говорив президенту України Володимиру Зеленському, що як тільки буде обраний новий парламент, він напише заяву про відставку на ім'я спікера Верховної ради.

"Я готовий до цього. Чекаю ім'я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням", - запевнив генпрокурор.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський заявив, що заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку розглядають як кандидата на посаду генерального прокурора.

Варто відзначити, Рябошапка в 2014 році був заступником міністра юстиції України. З 16 березня 2016 року по 9 червня 2017 року був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. Зараз займає посаду заступника голови Офісу президента. Він відповідає за правовий блок і відносини президента з судами. З травня 2019 член РНБО.

Варто також додати, з 22 липня генпрокурор Юрій Луценко пішов у відпустку.

Крім того, 11 червня президент Зеленський вніс до Верховної ради подання на генпрокурора Юрія Луценка. Причини його звільнення - відсутність вищої юридичної освіти і відповідного досвіду роботи. Через тиждень Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання Зеленського про звільнення генерального прокурора.

У "Слуги народу" назвали можливі призначення в Кабмін 29 серпня Як буде проходити перше засідання Ради
Новини України Володимир ЗеленськийВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся