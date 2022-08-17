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Зеленский о визите Гутерреша в Украину: будем работать над необходимыми результатами

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов. Украина будет работать с организацией над достижением необходимых результатов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"В Украину уже прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Будем работать над необходимыми для Украины результатами", - сказал он.

Напомним, 18 августа Гутерреш встретится с Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Во время трехсторонних переговоров политики обсудят пути прекращения войны, а также "зерновые коридоры".

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Владимир Зеленский