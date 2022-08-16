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Эрдоган едет в Украину говорить о шагах для прекращения войны с Россией

Новина українською →
Анкара, Вторник 16 августа 2022 21:27
Эрдоган едет в Украину говорить о шагах для прекращения войны с Россией Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Украину и встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".

Визит Эрдогана в Украину, о котором впервые стало известно от пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжжарика, запланирован на четверг, 18 августа. Эрдоган прибудет во Львов, где встретится не только с Зеленским, но и с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Как рассказали в администрации Эрдогана, вместе с Зеленским турецкий лидер хочет поговорить обо всех аспектах отношений между Киевом и Анкарой. А в ходе трехстороннего саммита планируется обсуждение войны, которую Россия развязала против Украины.

"Во время встречи будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращение войны дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки", - добавили в администрации Эрдогана.

Напомним, в начале августа во время визита в Сочи турецкий лидер Эрдоган предложил главе Кремля Владимиру Путину провести личную встречу с Зеленским.

Добавим, американское агентство Reuters обвинило Эрдогана в том, что он использует тему переговоров между Украиной и Россией в рамках своей предвыборной кампании. В 2023 году Турцию ждут очередные президентские выборы.

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