Эрдоган едет в Украину говорить о шагах для прекращения войны с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Украину и встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу" .

Визит Эрдогана в Украину, о котором впервые стало известно от пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжжарика, запланирован на четверг, 18 августа. Эрдоган прибудет во Львов, где встретится не только с Зеленским, но и с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Как рассказали в администрации Эрдогана, вместе с Зеленским турецкий лидер хочет поговорить обо всех аспектах отношений между Киевом и Анкарой. А в ходе трехстороннего саммита планируется обсуждение войны, которую Россия развязала против Украины.